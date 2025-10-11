Volley - Serie "C» e serie "D» femminili. Porcari e Nottolini ci riprovano. Grandi progetti per i due club

Riparte la stagione del volley lucchese che, anche quest’anno, si concentrerà sui campionati regionali.

In serie "C" non mancano, però, forti ambizioni a tornare nel volley d’elite, grazie alle due portacolori di serie "C", vale a dire Porcari e Nottolini. In particolare, dopo un primo e un secondo posto in regular season e due promozioni sfumate ai play-off, è il Porcari la formazione che sembra ancora più pronta e strutturata per il salto in "B2". La società del presidente Tocchini si presenta, forse, come favorita del girone "B"" e, comunque, non si vuol nascondere, come dalle parole dello stesso presidente: "Quest’anno puntiamo all’obiettivo massimo, quella promozione che abbiamo già sfiorato più volte e per questo abbiamo unito grinta, qualità tecnica ed energie economiche per allestire una squadra che ha le carte in regola per ben figurare". Sarà targata quest’anno A.Cop.Lat e riparte dal parquet amico, stasera, alle 21, contro il Valdarno Project Montevarchi. Torna a calcare i parquet di "C" anche la Nottolini, quest’anno sponsorizzata Paif IMG, che ha scelto di fare un piccolo salto, come dichiarato dal presidente Bertini: "Vogliamo dare un palcoscenico più importante alle giovanissime e anche alla comunità capannorese di appassionati che ha sempre mostrato grande passione e massiccia presenza, sperando di poter contare in un Palapiaggia a pieno regime". Si parte stasera da Capannori, con le e ragazze guidate dal nuovo tecnico Giuseppe Mataluna che affronteranno, alle 21, il Montebianco.

Anche in serie "D" ai nastri di partenza ci saranno da seguire due squadre. Il secondo team del Porcari, con lo storico sponsor McDonald’s, che esordisce in casa, oggi alle 18, contro il Tomei Livorno; e la Pantera che, dopo la buona stagione dell’anno scorso, ricomincia da Vecchiano, dove, stasera alle 21, sfiderà La Vecchianella Migliarino.

Andrea Amato