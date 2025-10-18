Volley - serie "C» e serie "d» femminili. Porcari, Nottolini e Pantera attese alla conferma

Secondo week-end di volley in Toscana, con le nostre portacolori del campionato di serie "C" impegnate a confermare l’ottima impressione del primo impegno stagionale, anche lontano dal parquet amico. L’A.Cop.Lat Porcari sarà, oggi, alle ore 18, a Bottegone. Le pistoiesi padrone di casa all’esordio sono state superate per 0-3 dal Giorgio Peri Grosseto che, assieme a Porcari e alla Nottolini, è una delle tre squadre che ha vinto con punteggio pieno sabato scorso. Per la Paif IMG Nottolini, stasera, alle 21, uno degli impegni più lontani, vale a dire quello di Colle Val d’Elsa, contro il Pietro Larghi Volley che all’esordio si è imposto per 3-1 sulla Bulletta. Si torna a giocare anche in serie "D", anche qui con due impegni previsti per oggi. La Pantera, vittoriosa sette giorni fa, ospita, alle 21, l’Ambra Cavallini Pontedera. Un po’ prima, alle 18, sarà di scena a Firenze, precisamente alla palestra "Papini" al Galluzzo, il McDonald’s Porcari che deve riscattare il ko dell’esordio contro il Certosa, anch’esso sconfitto alla prima.

Andrea Amato