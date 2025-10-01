Volley Serie C e D femminile. Futura grandi obiettivi. In arrivo tre rinforzi

Avvio di stagione che si preannuncia frizzante per la Pallavolo Futura Ceparana che cercherà di farsi trovare pronta all’imminente inizio previsto per il primo weekend di ottobre della Coppa Liguria di volley femminile. Nella competizione riservata alle formazioni militanti in serie C e serie D le ragazze di coach Garfagnini dovranno confrontarsi in due derby, uno in casa contro il Colombiera e l’altro in trasferta contro la Rainbow, entrambe neopromosse in serie C, e in una sfida casalinga contro la Admo Lavagna che, dopo la sfortunata retrocessione in D della passata stagione, ha acquisito i diritti in seguito alla rinuncia di Sanremo. Il Futura arriva da una stagione passata ricca di soddisfazioni con un secondo posto finale a soli tre punti di distacco dalla promossa Normac in B2: il team di Ceparana si presenterà ai nastri di partenza con pochi ritocchi, confermando la rosa nella quasi totalità. Sono state inserite esclusivamente ragazze giovani come la palleggiatrice classe 2006 Rebecca Menconi che, dopo un anno di stop in cui si è comunque vista in palestra come collaboratrice nel settore giovanile, riprenderà il percorso ricco di vittorie di campionati territoriali e regionali e fatto di buoni campionati di serie D e C a Sarzana. Altro volto nuovo è Rachele Loria, classe 2008, centrale, nella passata in serie D vincitrice del titolo territoriale Under 18 a Santo Stefano. Il terzo arrivo che è Chiara Gigantesco, libero, anche lei classe 2008, e con alle spalle diversi titoli territoriali giovanili conquistati sul campo.

