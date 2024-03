Volley Serie C e D. Fra Futura e Cogovalle in palio punti playoff

Sfida casalinga per il Volley Colombiera che stasera alle 21 ospiterà il Colombo Genova alla palestra di Ameglia nel 15° turno di serie C maschile. "Si tratta di un match importante – sottolinea coach Carli – contro una squadra giovane che naviga a centro classifica. Noi dovremo confermare i miglioramenti a livello di gioco mostrati nelle ultime gare". Sul fronte playoff nel campionato di serie C femminile la Futura Ceparana disputerà la seconda giornata tra le mura amiche contro il Cogovalle questa sera alle 21 alla palestra delle scuole medie di Ceparana. Le spezzine si presenteranno all’incontro al completo, sapendo di dovere affrontare una formazione che la stagione passata ha sfiorato la promozione e che quest’anno ha puntato in buona parte sulle giovani under 16 campionesse regionali. Sul versante playout il Lunezia Volley sarà atteso, stasera alle 20.30, in trasferta contro il Campomorone, formazione abbordabile, ma che in casa ha dimostrato di essere particolarmente tosta. Le sarzanesi dovranno fare a meno della palleggiatrice Ruffini. Al suo posto Montemagni o Giangreco E.

In serie D maschile la Futura Ceparana affronterà la 15ª giornata contro il Serrafrutta Alassio alla palestra ’Manzoni’ di Ceparana oggi alle 18. "Sarà una partita da vincere a tutti i costi – afferma il ds Senesi – nonostante l’assenza di Fregoso e il dubbio sull’influenzato Barletta". Per quanto riguarda le formazioni femminili la Rainbow Volley domani alle 20 riceverà alla palestra di Vezzano Ligure la vicecapolista Genova Volley senza i centrali Rossi e Buccelli. Impegno interno anche per il Lunezia Volley che domani alle 19 al ’PalaBologna’ darà il benvenuto alla Vgp Normac Vgp nel 16° turno del campionato. Le sarzanesi dovranno fare a meno del centrale Malaspina contro una formazione ambiziosa che lotta per raggiungere i playoff.

Ilaria Gallione