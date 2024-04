Volley Serie C e D. Luzzara, che match a Soliera!. L’Arena ci crede contro il Sangio

Stasera si giocano alcuni anticipi di pallavolo tra Serie C e Serie D, mentre in D femminile Fortlan Dibi-Montebello e Marano-Saturno Guastalla sono terminate nella tarda serata di ieri. Ma torniamo a stasera, per dire che in Serie C maschile, l’Ama San Martino (31) non deve sottovalutare la Lauda San Benedetto (7) che a Parma la ospita alle 20,45. In serie C femminile i pronostici paiono simili, ma invertiti, visto che il Cus Parma (31) attende alle 21 l’Energee3 Giovolley (3), fanalino di coda. In Serie D maschile, girone A, duello play-off a Soliera tra i locali (42) e la BRV Almet Luzzara (43). La squadra dei coach Michele Mossini e Roberto Levani ce la può comunque fare e mancando ancora sei giornate, ogni scenario è possibile. In Serie D femminile, un’altra gara complicata per l’unica squadra reggiana impegnata oggi. A Podenzano, infatti, alle 21, va di scena Sangio (seconda a 40 punti) e l’Arena (26): favorita la formazione di casa, anche se alcuni recenti risultati hanno dimostrato che nulla è impossibile.