Volley - Serie "C» e "D» femminili. Porcari e IMG, rischi. Derby per il System

In serie "C" continua, con una complessa trasferta, la rincorsa del McDonald’s Porcari alla prima posizione. Alle 21 di stasera, sul parquet di Cascina, le porcaresi cercheranno di mantenere il treno della capolista, puntando al bottino pieno contro la compagine di casa che ha 13 punti in meno in classifica, ma rappresenta anche la prima interlocutrice dopo il trio di testa, visto che occupa, con 39 punti, il quarto posto. Le pisane hanno rafforzato la propria posizione proprio durante questa settimana, quando l’altra quarta, il Lunigiana, ha perso in casa contro la leader Livorno nel recupero di campionato: un netto 0-3 che ha lanciato un segnale importante anche al Porcari.

In serie "D", invece, giovedì sono partiti i recuperi della giornata rinviata due settimane fa e, per le lucchesi, c’è stato il solo impegno della IMG Nottolini. Per le ragazze di Roni era l’inizio del tour de force contro quattro delle cinque squadre in lotta per i play-off e, purtroppo, il parquet ha emesso un verdetto in linea con il pronostico di classifica, vale a dire il successo del Punto Sport per 3-1 (25/27, 25/17, 25/18, 25/15). Peccato per le bianconere che avevano cominciato nel migliore dei modi, ma, poi, non sono riuscite a reggere il livello agonistico delle padrone di casa, seconde della classe. Stasera, alle 21, si ritorna a giocare per un impegno, addirittura, ancor più proibitivo per le bianconere ovvero la trasferta sul parquet della Cerretese, imbattuta padrona del campionato a +10 sulla seconda. Ad aprire temporalmente il programma odierno delle lucchesi, alle 18, sarà, il derby della "Custer De’ Nobili", dove le padrone di casa del System cercano di arricchire il proprio bottino contro la Giannini Giusto Porcari, ottava con +17 sul System, superato all’andata in un combattuto 3-1, chiuso a favore delle porcaresi. Impegno casalingo sulla carta alla portata per la Pantera che, alla "Martini", alle 21, sfida stasera il Sorms, nono in graduatoria e battuto all’andata in quel di San Mauro a Signa. Chiude il programma il posticipo del Green Way Barga che, domani, alle 18, ospita l’Ariete Prato.

Andrea Amato