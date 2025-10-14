Volley serie C. Esordio amaro per Pallavolo Ferrara, sconfitta in tre set

Esordio casalingo amaro per la Serie C Femminile di Pallavolo Ferrara, che alla Giuseppe Bondi Arena cede per 0-3 a Soliera Volley nella prima giornata di campionato. Una partita in salita sin dai primi scambi, con le ospiti più precise nei momenti chiave e le biancazzurre incapaci di trovare continuità nel gioco, nonostante alcuni sprazzi di buona intensità. Coach Roberto Bissacco ha commentato così la prestazione delle sue ragazze nel post gara: "Purtroppo è stata una fotocopia della nostra prima uscita a Fiesso: troppi errori diretti, poca lucidità nelle situazioni semplici e quasi nessuna reazione nei momenti chiave. Abbiamo steccato tutti, me compreso. In Serie C gli errori pesano molto di più e, se non si resta dentro la partita sul punto a punto, basta un piccolo passaggio a vuoto per consegnare il set. È un campionato complesso, lo sapevamo, ma dobbiamo imparare subito a leggere le situazioni e adattarci".

Nonostante la sconfitta, l’allenatore ferrarese sottolinea anche gli aspetti positivi emersi: "Non abbiamo visto tutto nero: ci sono stati frangenti in cui la squadra ha tenuto bene il ritmo e ha dimostrato di saper reagire. Quando riusciamo a restare concentrate e ordinate, il gioco c’è. Il problema è dare continuità. Le soluzioni le troveremo insieme, ma serve crederci di più anche quando le cose non girano". Guardando avanti, Bissacco individua le priorità per la prossima settimana di lavoro: "Sicuramente dobbiamo ridurre al minimo gli errori gratuiti, soprattutto con palla in mano nostra e al servizio. Poi bisogna imparare a rischiare con criterio, a uscire dalla comfort zone: in questo campionato non si può giocare “in sicurezza”, bisogna avere il coraggio di cambiare e osare. Lavoreremo anche sulla tenuta mentale dal punto 15 in poi, dove finora abbiamo sempre spento la luce".

Infine, un ringraziamento speciale al pubblico presente alla Bondi Arena: "Il pubblico è stato fantastico, davvero. Sentire il sostegno anche nei momenti difficili fa la differenza e deve diventare uno stimolo per noi. Vogliamo far divertire chi viene a vederci, ma per farlo dobbiamo tornare ad essere atlete con la “A” maiuscola, come lo scorso anno: concentrate, determinate e sempre dentro la partita. Il calore della Bondi Arena può diventare la nostra forza, ma dobbiamo meritarcelo in campo".

La squadra tornerà ora al lavoro in vista del prossimo impegno di campionato, con l’obiettivo di voltare subito pagina e trovare la prima vittoria stagionale.