Volley, serie C femminile: il presidente Manuel Buttini ha trovato il sostituto del coach francesco Merello. Il Team Lunigiana affida la panchina a Paola Cordiviola: "Metterò il massimo impegno»

Paola Cordiviola è il nuovo coach del Team Volley Lunigiana, in sostituzione di Francesco Merello, sollevato dall’incarico due settimane fa. Il presidente, Manuel Buttini, molto scosso, in chiara sintonia col direttore sportivo Agnesini e tutto lo staff rosa-bianconero, dopo una serie di incontri e telefonate, a 48 ore dalla rotonda vittoria sul Follonica, hanno assunto la decisione di affidare la guida tecnica della squadra all’ex centrale del ValdiMagra anni 2010. Il nuovo tecnico che si è detto entusiasta di questo nuovo incarico potrà contare sull’apporto di Alfeo Bragoni, ovvero l’agenda vivente del sottorete lunigianese. La Cordiviola torna in terra di Lunigiana dopo 14 anni, nell’occasione passando da atleta arrivata in B1 con la società del ValdiMagra e capitano della squadra ad allenatrice della società del Volley Team Lunigiana in serie C. Un ritorno in lunigiana concretizzatosi ad avvio settimana ma che aveva preso piede una quindicina di giorni fa e ha avuto la sua fumata bianca dopo l’ultima telefonata tra il nocchiero Buttini e la Cordiviola nella giornata di domenica scorsa.

"La nuova avventura – dice Cordiviola – sarà un’esperienza di alto livello la squadra che mi appresto ad allenare è composta da una giusta miscela tra prospetti esperte e ragazze che stanno crescendo in una società che ha le idee molto chiare. Metterò tutto il mio impegno come quando giocavo e in questi anni da allenatore per portare avanti questa stagione".

Stasera in casa del Bottegone il debutto sulla panchina del Lunigiana? "No, nessuna emozione, in settimana abbiamo lavorato da subito alla preparazione della gara contro Bottegone. È un incontro insidioso poiché la squadra pistoiese è alla ricerca di punti e nonostante il divario in classifica è una partita dove dovremmo mantenere la giusta concentrazione".

Enrico Baldini