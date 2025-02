Volley Serie C femminile. Delfino Pescia show. Annichilita la capolista

Delfino Pescia, Montebianco Volley Pieve a Nievole e Volley Aglianese da stropicciarsi gli occhi, Blu Volley Quarrata e Progetto Volley Bottegone da incubo. Nella terza giornata di ritorno del girone B del campionato di serie C femminile, è il Delfino a stagliarsi su tutti strapazzando a Livorno la capolista Bi.emme: 3-1 (parziali 25-18, 23-25, 27-25, 25-23): un successo che consente alle valdinievoline di restare in corsa per la promozione: sono seconde a 42 con Porcari (terze per quoziente-set) alle spalle di Livorno (43). Vince con autorevolezza la Pieve in casa con Migliarino: 3-0 (21, 22, 21) e quarta piazza della graduatoria a 31. Aglianese più forte della sfortuna a Follonica: 3-2 (16-25, 25-21, 25-21, 18-25, 18-16) e dodicesimo posto a 16. Blu Volley deludente a San Miniato: 3-0, 19, 22, 24 e mobiliere ottave a quota 24. Infine, niente da fare per Bottegone in casa con la Lunigiana: 3-0 (20, 13, 14) e Barbiero-band penultima a 14.

G. B.