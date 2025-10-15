Volley Serie C femminile. Due innesti per il Montebianco Pieve a Nievole. La palleggiatrice Panelli e il libero Mazzoni

La dirigenza del Montebianco Volley Pieve a Nievole ha completato la propria rosa-giocatrici con gli innesti delle valenti Sara Panelli e Diletta Mazzoni. Altre due atlete a disposizione del tecnico Lorenzo Branduardi.

Sara Panelli arriva dalla compagine del Casciavola, con la quale ha disputato un ottimo campionato. Palleggiatrice dal tocco delicato e preciso e dal sorriso contagioso, chiamata ad essere insieme con Elisa Romani la regista delle bocche da fuoco pievarini, ha regalato subito entusiasmo. "Siamo contentissimi di averla con noi – anno asserito all’unisono i dirigenti valdinievolini –. Le facciamo un grandissimo in bocca al lupo per la nuova stagione con la maglia fucsianero".

Dal reparto difensivo di Fucecchio, invece, giunge Diletta Mazzoni, libero che ha alle spalle diversi tornei di Serie C. "Siamo sicuri che Diletta possa essere una preziosa risorsa difensiva per la nostra serie C – fanno sapere dall’entourage della Pieve –. Le diamo il benvenuto e le rivolgiamo un grosso in bocca al lupo per la nuova annata agonistica".

Soddisfazione per la destinazione è stata espressa da entrambe le pallavoliste. L’obiettivo della compagine è la salvezza, meglio se tranquilla, anche se molti osservatori indicano la squadra di Branduardi quale mina vagante del proprio girone. "Quello che è certo – ha sempre fatto notare il coach – è che abbiamo bisogno di trovare il giusto amalgama, visti i tanti ingaggi di questa estate. Sarà fondamentale fare gruppo, Poi, come sempre, sarà il campo a emettere il verdetto sulla nostra competitività".

Gianluca Barni