Volley serie C femminile. Futura Ceparana vince. Ora è sola al comando

ADMO VOLLEY

1

FUTURA CEPARANA

3

ADMO VOLLEY: Campodonico, Capuzzolo, Ceragioli, Garcia, Ghiozzi, Gulisano, Malatto A, Pescio, Podestà, Profumo, Vanti. All. Grotto.

FUTURA CEPARANA: Amendola 3, Barletta 8, Battistini 8, D’ascoli 19, Morghen 7, Rossi 18, Rapalli 5, Bambini, Pascucci Libero. All. Simoncini, vice Cozzani.

Arbitri: Ferlito e Giusto.

Parziali set: 25-20, 15-25, 24-26, 20-25.

LAVAGNA - Recupero vittorioso (3° turno) per la Futura Ceparana ora sola al comando nella serie C ligure femminile. Brutta partenza delle ospiti che faticano nella ricezione, con troppi errori in battuta. Avvio, invece, a razzo delle bolanesi nel 2° set, concluso 15-25. Il terzo parziale inizia in equilibrio con sprazzi di gioco di alto livello. Le lavagnesi prendono il largo a metà frazione, ma con un finale al cardiopalma la Futura prima recuperano e poi strappa il set alle avversarie. Nonostante la veemente reazione delle rivierasche (6-0) le ragazze di Simoncini ottengono la preziosa vittoria. Classifica: Futura 15, Albaro 12, Campomorone 6, Admo 5, S. Sabina 3, Lunezia 1, Normac 0.

Ilaria Gallione