Volley Serie C femminile. Gioia Aglianese al quinto. Secco 3-0 di Pescia

Fanno festa in due, il Delfino Pescia e il Volley Aglianese. Nel quarto turno di ritorno del campionato femminile di serie C, girone B, Pescia annienta 3-0 (25-16, 25-12, 25-9 i parziali) il malcapitato Donoratico, mentre il Volley Aglianese regola 3-2 (26-24, 25-15, 20-25, 19-25, 18-16) il Montebianco Pieve a Nievole, in un derby dagli alti contenuti agonistici. Sconfitte per il Blu Volley Quarrata (3-1 casalingo con l’Oasilido; 27-25, 25-19, 22-25, 25-17) e il Progetto Volley Bottegone: 3-1 (parziali 25-21, 26-24, 22-25, 25-12) a Porcari.

In graduatoria, Pescia è secondo a 45 assieme a Porcari, a una lunghezza dalla capolista Livorno; la Pieve quarta a 32 con la Lunigiana; Quarrata nono a 24; l’Aglianese undicesima a 18 e Bottegone quattordicesimo a 14.

G. B.