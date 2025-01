Volley: serie C femminile. Il Team Lunigiana nella tana del Pescia

La quarta forza del campionato Team Volley Lunigiana affronta la 15ª giornata, ultima di andata del campionato di pallavolo di Serie C, ripartendo, dopo la lunga sosta legata alle festività natalizie, dalla Palestra di via Boito a Pescia dove affronterà le padrone di casa della Pallavolo Delfino. L’incontro, in programma questa alle ore 21, assume per le lunigianesi tutte le caratteristiche per essere definito il big match.

"Non bisogna mai dare nulla per scontato – sostiene il team manager Michele Boggio –. Conosciamo la loro bravura, le loro qualità tecniche, ma o sport in generale spesso ci insegna che anche i campioni soffrono di giornate storte o particolari. Noi da questa partita non abbiamo nulla da perdere, ma le ragazze, e su questo tasto il nostro allenatore Merello ci ha lavorato eccome, hanno il compito di non tralasciare una virgola, per sfruttare eventuali concessioni delle nostre avversarie. È ovvio che intorno a questa sfida, di colpo diventata partitissima di grande fascino: dobbiamo dare il massimo per cercare di mettere in moto l’anno nuovo con un primo sorriso".

Il tecnico Merello, a dispetto del laboratorio pistoiese, ha sfruttato la lunga sosta per trasmettere alla propria squadra concetti fondamentali al fine di infondere maggiore serentità a tutto l’ambiente. E allora, quella che si calerà stasera nella sfida, sarà il miglior Team Lunigiana della stagione.