Volley serie C femminile. Il sestetto del Golfo va a Pontremoli. E servono punti

Trasferta a Pontremoli per la Pallavolo Follonica che. Oggi alle 18 la formazione femminile di Giuseppe D’Auge fa visita al Volley Team Lunigiana per la diciassettesima giornata di serie C.

Trasferta impegnativa non solo dal punto di vista tecnico per la squadra allenata da Giuseppe D’Auge, ma anche fisico, vista anche la distanza, che le maremmane dovranno percorrere per arrivare a Pontremoli.

In questa settimana di stop le follonichesi hanno potuto tirare un po’ il fiato e D’Auge ha potuto riassettare le idee dopo alcuni passaggi a vuoto di inizio mese che stavano facendo preoccupare l’ambiente, visto come la squadra alternava buone prove a prestazione deludenti. Dopo due ko di fila e un turno di riposo Follonica è all’asciutto in questo mese di gennaio, per cui il sestetto del Golfo è chiamato a dare una scossa per riprendere una giusta marcia.