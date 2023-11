Volley Serie C femminile. Ko a Cecina e Follonica. Robur ancora a zero. Domani arriva l’Oasi

Appuntamento con la prima vittoria nel campionato femminile di serie C ancora rimandato per la Robur Massa. Dopo quattro giornate le biancorosse hanno inanellato soltanto sconfitte: due di queste sono arrivate al tie-break ed hanno fruttato quanto meno gli unici due punti in classifica. Sabato scorso la squadra del coach Massimo Ramori è stata battuta nettamente a Follonica dalle padrone di casa per 3-0 (parziali 25-17, 25-19, 25-22). Meglio era andata il sabato precedente, a Cecina, contro il Baia del Marinaio Volley (3-2). Qui le atlete massesi erano riuscite a recuperare una situazione di doppio svantaggio. Dopo aver perso i primi due set con identico punteggio (19-25), le ’tartarughe’ hanno ritrovato la parità imponendosi nei due parziali seguenti per 25-22 e 25-16. Ma al quinto set hanno finito per soccombere (15-6).

Domani la Robur potrà finalmente tornare a giocare una partita casalinga dopo oltre un mese di lontananza dal Palazzetto dello sport di Massa. Arriva l’Oasi Volley Viareggio che in classifica ha tre punti in più. Appuntamento alle ore 21. Colpa degli scherzi di un calendario che ha previsto il riposo in quello che doveva essere un turno interno obbligando le pallavoliste apuane a compiere tre trasferte consecutive.

Gian. Bond.

Nella foto, Lucrezia Tornaboni