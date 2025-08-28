Volley serie C - I primi allenamenti. Pietro Pezzi in palestra. L’età media è di 21 anni

Col raduno al Pala Costa, è iniziata la stagione 2025/26 della Pietro Pezzi Ravenna, che disputerà il campionato di serie C. Agli ordini dello staff tecnico composto dal primo allenatore Alessio Saporetti, dagli assistenti Franco Cottignoli e Claudio Velastri e dal preparatore atletico Elia Savini, si è cominciato subito a far sul serio con esercizi aerobici al fine di testare la condizione dei singoli. Dopo due onorevoli stagioni nel campionato nazionale di serie B e la semifinale play off della passata stagione in serie C, la Pietro Pezzi si presenta ai nastri di partenza con buone ambizioni e con la consapevolezza di essere una squadra molto giovane, con un’età media di 21 anni. Il capitano sarà Luca Boscherini, alla quarta stagione in giallorosso. Roster costituito dagli alzatori Di Felice e Saffioti; i centrali Gilioli, Visani e Foschini; i laterali Boscherini, Vitali, Morigi, Fabbri, Dovganyuk e Ciuffoli; Passanti e Gardini saranno i liberi. Dello staff fanno parte anche i fisioterapisti Golfari e Donadio, col centro fisioterapico Arti Motorie gestito da Antonio Corvetta che sarà al fianco della Pietro Pezzi per il quinto anno di fila.