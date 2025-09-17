Volley - Serie C. La figlia d’arte. Camponovo per Bottegone

L’ultimo ingaggio del Progetto Volley Bottegone risponde al nome di Valentina Camponovo, attaccante classe 1999. Figlia d’arte – il babbo è quel Luis Camponovo un tempo giocatore, da questa stagione allenatore della rinnovatissima Pallavolo Delfino Pescia –, era ferma da un po’ di tempo. Ne parla in modo entusiasta patron Athos Querci. "Dovevamo prendere una banda e ci siamo finalmente riusciti. È stato un colpo di fortuna, perché Valentina è tornata ad abitare a Bottegone, proprio dalle nostre parti, di recente. È innanzitutto una persona estremamente valida, brava, e poi una atleta di livello. Una pallavolista vera, cresciuta in palestra, seguendo le orme del padre". Camponovo si è subito aggregata al gruppo che anche in quest’annata è guidato da coach Michele Barbiero. Formazione che alle confermate Vezzosi, Sardini, Gioffredi, Gori e Petrini ha aggiunto Elisa Bartolozzi, palleggiatrice classe 1996, Alessia Randazzo, libero classe 1999, Adriana Lo Basso, centrale classe 2006, Beatrice Tredici, libero classe 2006, Elettra Betti, centrale classe 2005, Sofia Quadrino, banda classe 1999, e Irene Quadrino, libero classe 1999. Una squadra che fa dell’esperienza la sua forza principale e che proverà a bissare, magari senza patemi, la salvezza ottenuta quest’anno al termine dei playout. "Desidereremmo disputare un campionato di serie C tranquillo, ma sappiamo bene che ci sarà da lottare per mantenere la categoria", afferma Querci.

G.B.