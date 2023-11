Volley serie C. La debuttante La Pietro Larghi è già capolista

La Pietro Larghi Volley si è tuffata in questa sua primissima avventura in serie C, facendosi valere. Dopo quattro giornate, infatti, è in testa alla classifica con 11 punti, anche se ancora manca il turno di riposo. "Siamo felici dei risultati ottenuti in questa prima esperienza in C e siamo anche consapevoli di giocare una pallavolo interessante – afferma coach Paolo Francioli – Il nostro gioco ci consente di fare partita con tutti. Il nostro obiettivo oggi è e resta la salvezza. D’altro canto prima ci togliamo il pensiero meglio è – afferma sorridendo –. Poi giocheremo senz’altro più leggeri e staremo a vedere".

Un risultato frutto di quattro vittorie di cui due in trasferta. L’ultima gara, quella di sabato 18 novembre, disputata al Pala Antichi in viale dei mille, con una cornice di pubblico eccezionale, era il primo di tre derby consecutivi, quello con la Giotti Vittoria. Le ragazze di Paolo Francioli e Paolo Moschi hanno giocato mostrando in campo una qualità tecnico-tattica di elevato spessore, frutto di un lungo percorso di crescita. Hanno, così, dominato per tutta la gara vincendo 3-0 con parziali di 25-18,25-10,25-19. Il lavoro che la società di viale dei Mille sta facendo nel giovanile evidentemente sta dando i suoi frutti. Mai la ricerca della vittoria fine a se stessa ma sempre in funzione della costruzione tecnica e tattica dei giocatori. Un lavoro che spesso non viene compreso, ma che ha portato benefici evidenti.

Lodovico Andreucci