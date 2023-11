Volley Serie C: la squadra di Cei cede al tie-break contro Migliarino. Massa Carrara lotta ma deve inchinarsi alla capolista

MASSA CARRARA

2

BAGLINI MIGLIARINO

3

PALLAVOLO MASSA CARRARA: Aliboni, Bagnoli, Bibbiani, Briglia, Cantini, De Luca, Guadagnucci, Guidi, Haxhijmeri, Mosca, Passino, Podestà, Rustighi, Tussari. All. Cei.

BAGLINI ASCENSORI MIGLIARINO: Argellati, Baldacci, Baronti, Barsanti, Casapieri, Diridoni, Geremei, Lenzi, Lusini, Maccheroni, Marranini, Pardi, Pitto, Valentini. All. Ceccherini.

Arbitri: Rafaniello e Petrucci.

Parziali: 25-18, 17-25, 21-25, 25-19, 8-15.

MASSA – Non è stato il debutto interno sperato per la Pallavolo Massa Carrara che al PalaOliveti ha perso al tie-break la sfida contro la capolista Migliarino nel campionato maschile di serie C. Buona la partenza dei ragazzi di Cei che hanno vinto il primo set ma hanno poi subito il ritorno degli avversari che hanno vinto il secondo e terzo parziale. Con una bella reazione d’orgoglio i massesi hanno riconquistato la parità crollando, però, nel quinto set. Il sestetto base apuano era composto da Podestà, Briglia, Mosca, Bagnoli, Rustighi e Passini con Aliboni libero. Sono entrati Guidi, Haxhiymeri, Guadagnucci, Tussari e Cantini.

Prima della sfida le squadre si sono schierate in campo con un baffo rosso sul volto e dopo il messaggio contro la violenza sulle donne è partito il ’minuto di rumore’. "Migliarino è squadra giovane ma già esperta con elementi fuori categoria come Pitto e Diridoni – ha commentato Luca Cei –. Dovevamo avere pazienza e commettere pochi errori per essere competitivi. C’è riuscito nel primo e quarto set mentre negli altri tre ci siamo disuniti. Merito degli avversari, più costanti e incisivi al servizio".

Classifica: 8 Migliarino; 7 Torretta Livorno; 6 Sacma Group Rawplug e Cus Pisa; 5 Jolly Fucecchio; 4 Folgore San Miniato e Cascina; 3 Massa Carrara; 2 Mazzoni Pistoia; 0 Vintage Prato.

Gianluca Bondielli