VOLLEY SERIE C. La Vdm punta su Botti: "Una grande emozione»

Aria di cambiamenti in casa Vdm Mulattieri con la scelta della società di puntare su Elia Botti come nuovo coach della squadra di Serie C maschile, al momento quarta in classifica. Il tecnico nel week scorso ha già preso il posto di Roberto Berti, che ha sciolto in maniera consensuale la collaborazione con i rossoblù, mantenendo con loro buoni rapporti.

"Sono felice di potere tornare nel gruppo Vdm – dice Botti – questa volta come allenatore della prima squadra. Per me è un ritorno a casa, in un ambiente che conosco bene e che mi ha sempre fatto sentire parte di una grande famiglia. L’obiettivo sarà costruire una squadra che lavori sodo, che si diverta e faccia divertire chi ci segue. Voglio un gruppo unito, pronto a lottare e a dare sempre tutto, perchè solo così si potranno raggiungere grandi traguardi. Ringrazio la società per la fiducia e per avermi dato la possibilità di guidare un progetto così importante. Ci saranno tante sfide ma sono sicuro che ci toglieremo tante soddisfazioni".

I.G.