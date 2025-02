Volley serie C. Maldoni promuove la Montesi:: "Con il passo della capolista»

Prima parte di campionato positiva per la Montesi Volley Pesaro, serie C maschile, che ha chiuso al secondo posto in classifica con 34 punti. "Nella prima fase abbiamo perso solo due partite, come anche la prima in classifica, ma a differenza loro abbiamo lasciato qualche punto per strada che potevamo anche evitare", dice Michele Maldoni allenatore della Montesi. "Possiamo ritenerci soddisfatti e sabato prossimo contro Axore Pallavolo Macerata si partirà subito con una sfida veramente difficile contro un avversario di tutto rispetto", ammette il coach dei biancorossi. Per la Montesi Volley Pesaro "nella seconda fase sarà indispensabile fare bene in casa e per poter stare ai piani alti della classifica dovremmo cercare punti anche in trasferta. Sono comunque ottimista", conclude Maldoni.

b. t.