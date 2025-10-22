Volley Serie C maschile e femminile. La Cerretese si conferma: vittoria autorevole a Grosseto. Il Jolly Fucecchio capitola a Cascina con un secco 3-0

La CA.MA. Cerretese conferma il risultato della prima giornata andando a vincere a Grosseto in maniera autorevole. Nel primo set le cerretesi sono partite senza alcun timore reverenziale per il pubblico che si aspettava ben altro inizio delle proprie beniamine. Angiolini ha sempre sostenuto le sue allieve che si sono imposte per 18-25. Nel secondo set l’andamento è stato lo stesso con le cerretesi che si sono distaccate subito per imporsi 17-25. Il terzo set è stato il più breve con le locali che si sono arrese per 17-25. La CA.MA. è quindi in testa alla classifica e promette un buon campionato. Hanno giocato per l’Invicta Leonini: Bardi, Bertelli, Bianco, Caporali, Corridori, Cremoni, Distante, Fidanzi, Parronchi, Sansoni, Tinti, Valchierai, Bronchini (L). Allenatore: Spina. Per CA.MA. Cerretese: Bandecchi, Bartali, Berlincioni, Bicci, Fiaschi, Iacopini, Innocenti, Lupi, Menichettiu, Panelli, Raho, Romanelli (L1), Tagliavia. Allenatore: Angiolini. Parziali: 18-25; 17-25; 17-25.

Nuova sconfitta, invece, per il Jolly Volley Fucecchio che a Cascina è stato nettamente sconfitto dai locali con un secco 3-0, in poco più di un’ora. Sia nel primo che nel secondo set i giovani bianconeri hanno retto il confronto con i locali fino alle battute finali, ma poi l’esperienza dei pisani si è fatta più evidente ed i due set si sono conclusi in breve. Addirittura nel terzo set i cascinesi si sono imposti con un eloquente 25-9. Hanno giocato per Pallavolo Cascina: Baronti, Barsanti, Bernardini, Casapieri, Di Masso, Frosini, Germelli, Leli, Marranini, Rosati, Salvini, Urbano, Zucchini, Pergolesi (L). Allenatore: Ricoveri. Per Volley Fucecchio: Bellagamba, Bertolini, Bottari, Camorani, Cantini, Montagnani, Panelli, Pantani, Pertici, Petracca, Pierotti, Sergianni, Li Vecchi (L). Allenatore: Cei. Parziali: 25-17; 25-16; 25-9.