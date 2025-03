Volley serie C maschile. I colligiani sconfitti dal Livorno. Ora sfida con Prato

Nella poule promozione della serie C maschile di pallavolo, subisce la sconfitta il Colle Volley dalla compagine della Torretta Livorno. Finisce 1-3 l’incontro casalingo della formazione valdelsana, nella palestra di via Volterrana a Colle di Val d’Elsa. Un Colle Volley protagonista della stagione regolare e adesso in corsa dunque nella seconda fase che dovrà determinare la composizione dei playoff. Contro Torretta Livorno il Colle Volley si è ritrovato sullo 0-2 nel conto dei parziali. Al terzo set il team allenato da Calosi ha ridotto lo svantaggio in virtù di un netto 25-15. Ma nel quarto, però, il ritorno degli ospiti ha portato al punto decisivo per il verdetto di 1-3 finale. Nel prossimo incontro, Colle Volley dovrà vedersela in trasferta con Prato. Cerca la strada per il riscatto, dunque, la formazione di Alessandro Calosi, forte di giovani componenti e di atleti di esperienza sulla base dei programmi della società in questa stagione dai validi riscontri in materia di prestazioni sul rettangolo di gioco. Merito dell’impegno durante le sedute preparatorie da parte degli stessi ragazzi che costituiscono il nucleo fondante di un club capace di distinguersi nelle competizioni in ambito regionale nella pallavolo al cospetto anche di realtà che rappresentano città capoluogo.