Volley Serie C maschile: in casa del Cus Pisa. Prima sconfitta per Massa Carrara: "Difesa da migliorare»

CUS PISA

3

MASSA CARRARA

1

CUS PISA: Antonelli, Barone, Bonanno, Conte, Dorigo, Franchi De’ Cavalieri, Gemignani, Lombardini, Pasquini, Pozzana, Prefetto, Scavone, Vincentini, Virdichizzi. All. Moi.

PALLAVOLO MASSA CARRARA: Aliboni, Bibbiani, Briglia, Cantini, De Luca, Guidi, Haxhijmeri, Mosca, Passino, Podestà, Rustighi. All. Cei.

Arbitri: Menicucci e D’Amico.

Parziali: 25-22, 25-21, 20-25, 25-20.

PISA – Prima sconfitta nella serie C maschile per la Pallavolo Massa che al Palacus ha ceduto al Pisa. I massesi sono scesi in campo con Podestà, Mattia Briglia (nella foto), Haxhijmeri, Mosca, Passino e Rustighi con Bibbiani e Aliboni ad alternarsi come liberi. Durante la partita sono entrati Cantini e Guidi mentre il coach Luca Cei ha dovuto fare a meno di Bagnoli e Guadagnucci. "Sia nel primo che nel secondo set siamo rimasti in partita sino a 20 – spiega il tecnico lucchese – e in entrambi siamo stati anche in vantaggio ma il Cus è stato bravo a riprenderci. Siamo stati poco tranquilli nella gestione commettendo tanti errori, anche diretti. Dobbiamo alzare il nostro livello di muro-difesa che al momento non è dei migliori. C’è da pensare subito a sabato quando affronteremo Migliarino, primo dopo due turni. E’ una squadra già rodata che ha inserito giocatori di categoria superiore come Pitto.