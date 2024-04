Volley Serie C maschile. Senza più motivazioni. Massa Carrara cade in casa del Fucecchio

JOLLY FUCECCHIO

3

MASSA CARRARA

0

JOLLY VOLLEY FUCECCHIO: Bottari, Caciagli, Cantini, Caramelli, Dardano, Desiderato, Galeone, Lazzeri, Li Vecchi, Montagnani, Pantani, Pasquetti, Pertici, Picchi, Salini, Signorini. All. Pascale.

PALLAVOLO MASSA CARRARA: Aliboni, Bagnoli, Bibbiani, Briglia, Cantini, De Luca, Guadagnucci, Guidi, Haxhijmeri, Mosca, Passino, Podestà, Rustighi, Tussari. All. Cei.

Arbitri: Rafaniello e Fiumara.

Parziali: 25-23, 28-26, 25-22.

FUCECCHIO – Saluta il quarto posto la Pallavolo Massa Carrara superata dal Fucecchio nel penultimo turno del campionato maschile di serie C. Il team del coach Pascale si è vendicato così del 3-0 subito all’andata ripagando i massesi con la stessa moneta. Con i primi due posti già sfumati, e con essi la possibilità di partecipare ai playoff, gli apuani allenati da Luca Cei (nella foto) giocavano soltanto per il prestigio e forse a livello di motivazioni qualcosa è mancato. Ne sono usciti, comunque, tre set molto equilibrati persi tutti sul filo di lana e anche a causa di un pizzico di sfortuna. Adesso non resta che aspettare sabato per il congedo stagionale davanti al proprio pubblico contro il fanalino di coda Vintage Prato.

Gian. Bond.