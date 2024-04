Volley Serie C: niente da fare per la Robur Massa. Va ko con Casciavola e resta al penultimo posto

ROBUR MASSA

PEDIATUSS CASCIAVOLA

ROBUR MASSA: Ferrara, Fusani B., Fusani G., Gallina, Giulianelli, Kice, Magnani, Margjoni, Piccini, Pucci, Seni, Tazzini, Tomaino, Tornaboni. All. Ramori.

PEDIATUSS CASCIAVOLA: Barsacchi, Ciampalini, Gori, Lari, Liuzzo, Marino, Marsili, Messina, Panelli, Pergjoni, Raniero, Sgherri, Tellini, Vaccaro. All. Tagliagambe.

Arbitro: Francesca Cardini.

Parziali: 15-25, 25-23, 20-25, 21-25.

MASSA – La rincorsa al terzultimo posto della Robur s’infrange contro la seconda in classifica. Una partita gagliarda non è bastata alle biancorosse per spuntarla con il Casciavola nel campionato femminile di serie C. Alla palestra della Bertagnini le padrone di casa hanno iniziato un po’ intimorite e hanno perso nettamente il primo set, ma dopo si sono scrollate di dosso la paura e se la sono giocata alla pari. Nel secondo parziale le ragazze di Massimo Ramori si sono imposte ai vantaggi rimettendo il match in parità. Nei set successivi hanno sempre scollinato i 20 punti ma le pisane hanno fatto meglio portandosi a casa l’intera posta in palio. Con sole due giornate ancora da disputare la Robur Massa rimane così confinata al penultimo posto.

Gianluca Bondielli