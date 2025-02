Volley serie c. Prato ‘spegne’ il fanalino di coda

IES MV TOMEI LIVORNO

0

KABEL VOLLEY PRATO

3

Ies Mv Tomei Livorno: Antonelli, Bernarducci, Buffa, Diamanti, Gori, Gucci, Langella, Mazzucca, My, Paradossi, Pellumbi, Sarri, Savi. All. Casoli.

Volley Prato: Alpini, Corti, Conti, Villani, Civinini, Bandinelli, Sottani, Postiferi, Nincheri, Meoni, Pezzoli, Noferi, Trancucci, Mazzinghi. All. Novelli.

Arbitri: Fanti e Ciurli.

Parziali: 19-25; 20-25; 16-25.

Missione compiuta. Prato supera il fanalino di coda Tomei nel campionato maschile di serie C e conquista la nona vittoria consecutiva. Gara senza storia o quasi e nota di merito per Federico Mazzinghi che ha schiacciato come piace a lui, e anche al suo allenatore Novelli. Tornando al match giocato in terra labronica, il Volley Prato parte forte e vince la prima frazione col punteggio di 19-25. Al ritorno in campo ancora Kabel trainante e capace di chiudere 20-25. Il Tomei prova a tenere botta nella terza frazione, ma alla fine Prato dilaga e chiude parziale e partita per 16-25.