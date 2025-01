Volley serie C regionale. La Kabel oggi ospita Cascina. Obiettivo playoff: vietati errori

Si torna in campo. Archiviata la lunga pausa, festività sommata al turno di riposo, la Kabel torna a giocare nel campionato di serie C regionale maschile e lo fa per affrontare in casa la Pallavolo Cascina. Si gioca oggi pomeriggio alle 18 al Gramsci Keynes (arbitri Costabile e Del Freo) e per il Volley Prato la parola d’ordine è vincere per alimentare la propria corsa playoff. All’andata la sfida terminò con una vittoria della formazione pisana per 3-2. Quella Kabel, però, era ancora in fase di rodaggio ed era reduce da due sconfitte. Oggi Prato arriva a questa sfida con bel altro stato d’animo e, soprattutto, con ben altra classifica. Cascina ha appena due punti meno di Prato. La Kabel, al di là dell’avversaria che è di qualità, deve però pensare soprattutto al suo gioco, alla sua prestazione e a trovare continuità rispetto alle gare prima della pausa. La rosa della Kabel Volley Prato: Kabel Volley Prato: Alpini l., Corti, Conti, Villani, Civinini, Bandinelli, Sottani, Postiferi, Nincheri, Meoni, Alfaioli, Trancucci, Noferi, Mazzinghi. All. Novelli.