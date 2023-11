Volley serie C. Riscatto per la Fenix. Vittoria e terzo posto

Pronto riscatto per la Fenix Energia che dopo il ko della giornata precedente con il Forlimpopoli, supera 3-0 (25-19; 25-17; 25-22) il Volley Academy Manu Benelli Ravenna, raggiungendo la terza posizione in classifica. Faenza gioca una gara ordinata e attenta in tutti e tre i set, riuscendo a respingere gli attacchi delle ravennati, vincendo grazie ad una buona prova del collettivo. Il tabellino di Faenza: Alberti 14, Bertoni 4, Francesconi 6, Gorini 12, Betti 2, Emiliani 7, Guardigli, Cavallari 3, Maines 2 (foto), Seganti (L1), Zoli (L2). All.: Manca. Il tabellino di Ravenna: Czerwinska 6, Fariselli 3, Camerani 7, Servadei 4, Nika 12, Tognon 1, Turchetti 3, Achim (L1), Cangini (L2) ne, Vitali ne, Trerè ne, Anconelli ne, Dunghi ne, Koncova ne, Dunghi ne. All.: Benelli Classifica: Rainbow Forlimpopoli 14; Project System Rimini 13; Faenza e Portuali Ravenna 12; GUT Chemical Bellaria 11; Liverani Involley, Russi e Volley Academy Manu Benelli 6; Solovolley Imola 4; Libertas Claus Volley Forlì 3; Rubicone In Volley 2; Cattolica 1.