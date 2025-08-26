Volley serie C, via alla stagione e spazio agli under. Montesi, patti chiari. La speranza è il vivaio

La stagione sportiva 2025-26 della Montesi Volley Pesaro è ai nastri di partenza. I biancorossi, anche quest’anno, prenderanno parte al campionato di serie C, con l’esordio fissato, salvo spostamenti di calendario, per l’11 ottobre ad Ancona contro l’Accademia Volley. Prima dell’inizio del campionato, la squadra sarà impegnata in Coppa Marche: appuntamento il 20 settembre in trasferta contro l’Arbo Borgovolley Fano.

A tracciare le linee guida della nuova annata è il presidente Marco Arzeni (foto) che sottolinea come la società si presenti al via con alcune importanti novità: "Siamo al via della prossima stagione agonistica 25-26 – spiega – con una collaborazione rinnovata e rinsaldata con la Virtus Fano, che ci vede protagonisti nella gestione di diversi gruppi giovanili. Un settore che riteniamo in forte espansione dal punto di vista qualitativo. Allo stesso tempo continueremo a portare avanti i nostri storici gruppi Under 13, 15 e 17, che avranno il loro percorso e potranno ambire a progetti futuri".

Per quanto riguarda la prima squadra, Arzeni conferma la base dello scorso anno, capace di raggiungere i quarti di finale playoff: "Il gruppo storico è stato rinnovato, con alcune novità. Confermato il coach Michele Maldoni e tornano ragazzi del nostro vivaio che avevano militato nella serie C della Virtus. Invece arrivano alcuni rinforzi da altri settori. Ci sono state anche delle defezioni, ma la squadra sarà ancora più giovane, sempre con l’obiettivo di dare spazio ai nostri atleti cresciuti in casa".

La Montesi sarà protagonista in tutti i campionati giovanili, dall’Under 13 fino all’Under 19, con alcune formazioni che prenderanno parte anche al campionato di Prima Divisione: "Un’occasione – sottolinea Arzeni – per dare ai ragazzi la possibilità di maturare e crescere attraverso esperienze di livello superiore". Non mancano, però, le difficoltà: "Il gruppo dirigenziale è stato confermato e svolge un lavoro prezioso – aggiunge il presidente –, ma dobbiamo fare i conti con l’aumento dei costi, sia generali che federali che quest’anno sono cresciuti del 15-20%. Per società dilettantistiche come la nostra diventa sempre più complicato trovare partner e sponsor".

b.t.