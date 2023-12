Volley - Serie C. Vince il Blu Quarrata. Sconfitta l’Aglianese. Mazzoni a testa alta

Vince il Blu Volley, perde con onore la Zona Mazzoni, cade il Volley Aglianese: questo il bilancio dell’ottavo turno d’andata di C femminile e sesto di C maschile. Nel girone B di C "gentil sesso", il Blu Volley s’impone 3-1 (25-15, 25-16, 24-26, 25-18) sul Montebianco Pieve a Nievole; l’Aglianese soccombe 3-1 (19-25, 25-20, 25-21, 25-14) a Carmignano con il Punto Sport Poggio a Caiano. Ricordiamo che nel girone C, il Delfino Pescia si era arreso 3-1 nell’anticipo infrasettimanale di Porcari. Nel girone B di C maschile, Fucecchio espugna la "Martin Luther King" di Bottegone regolando 3-2 (25-22, 9-25, 22-25, 25-23, 15-9) i Vigili del fuoco pistoiesi. Blu Volley terzo in classifica a 14, Aglianese settima a 9 e Pieve a Nievole penultima a 3; Pescia ottavo a 8; Zona Mazzoni penultima a 3. Non è ancora brillante Quarrata, ma ha recuperato anche Costanza Bartolini e soprattutto riesce a portare a casa punti. "Abbiamo disputato una gran partita contro una delle favorite alla promozione in cadetteria – commentano da casa-pompieri –. Siamo molto contenti della prestazione, visto che eravamo senza Borghi e Fiorentino".