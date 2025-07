Volley - Serie D. Avis, c’è coach Testi. L’Upv saluta Focosi e accoglie Cappelli

Avis Volley Pistoia svela le carte: sarà Cristiano Testi (foto) il tecnico della prima squadra di serie D. Inoltre, Testi rivestirà il ruolo di responsabile tecnico del gruppo under 19. Allenatore di terzo grado, Testi porta con sé una solida esperienza maturata sia nel settore maschile che femminile, distinguendosi per la capacità di valorizzare i giovani talenti e per una visione tecnica moderna. Nel maschile, ha conquistato tre titoli territoriali (due con l’Under 16 e U18 dei Lupi Santa Croce, uno con l’U18 femminile di San Miniato) e un titolo regionale U18 maschile sempre con Santa Croce, con cui ha partecipato anche alle finali nazionali. Nel femminile, ha iniziato come vice allenatore in D al CUS Pisa, ove ha anche guidato la formazione U16/U18 alla vittoria del campionato di Terza Divisione. Ha avuto l’incarico di primo allenatore e direttore tecnico in C a Cascina e San Miniato e in B2 a Pistoia. Lo scorso anno ha allenato la D femminile a Porcari.

Un arrivo e una partenza all’UPV Buggiano. Dalla prima squadra del Pistoia Volley La Fenice, in serie D, al settore giovanile di Buggiano. Torna ad allenare nella sua Valdinievole Riccardo Cappelli, veterano della pallavolo nostrana, e lo fa nell’UPV di patron Leandro Landi: guiderà, infatti, i due gruppi under 12 nell’annata 2025-26. Stagione nella quale non ci sarà nella prima squadra di D l’attaccante Martina Focosi. Nelle ultime due annate, Focosi è stata eletta capitano dando una mano fondamentale alla salvezza della formazione.

G.B.