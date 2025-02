Volley Serie D femminile. Buggiano vince ancora. Tonfo del Club Mazzoni

Battendo 3-1 (25-20, 21-25, 25-22, 25-23) il Punto Sport Poggio a Caiano, la Lavachiara Buggiano conferma il buon momento e inizia lo sprint-playoff; niente da fare, invece, per il Pistoia Volley La Fenice, che cade tra le mura amiche 3-1 (19-25, 25-15, 25-21, 25-17) al cospetto della forte Pantera Lucca nella quarta giornata di ritorno del torneo femminile di serie D. Fa rumore il tonfo interno del Club Mazzoni Pistoia, strapazzato 3-0 (20, 16, 24) da Rosignano, nel terzo turno di ritorno della D maschile. In classifica, Lavachiara sesta a 33, a -5 da Baccicampi e Calenzano secondi, Fenice nona a 19; il Club Mazzoni resta secondo a 35, ma ora le lunghezze dalla prima, San Miniato, sono ben 4. Vittoria preziosissima per Buggiano, che vendica il brutto k.o. dell’andata, accorciando sulle prime.

"Abbiamo giocato una gara a fasi alterne, con momenti di bellissima pallavolo, dimostrando a tratti di poter giocare alla pari con una squadra quarta in graduatoria", le parole del dirigente fenicino Maurizio Lucchesi. Influenza e cattiva giornata hanno costretto i vigili del fuoco alla resa. Starà a coach Gabriele Fattorini rimotivare il gruppo".