Volley Serie D femminile. Buggiano non fa sconti. La Fenice ok a Scandicci

Lo splendido tris. Lavachiara Buggiano, Pistoia Volley La Fenice e Club Mazzoni Pistoia vincono rispettivamente a San Mauro a Signa con il Sorms (3-1, parziali 26-24, 25-27, 25-20, 25-17), a Scandicci con la Savino Del Bene (3-1, parziali 22-25, 25-20, 25-17, 25-20) nel terzo turno di ritorno di serie D donne, e a Calci (3-2, parziali 23-25, 14-25, 25-15, 27-25, 17-15) nella seconda giornata di ritorno della D uomini. In graduatoria, Lavachiara al sesto posto con 30 punti, Pistoia nona a 19; Club Mazzoni secondo a 35, dietro a San Miniato 36. Evidenti progressi, di gioco e temperamento, delle atlete borghigiane allenate da coach Sassi. Promettente esordio per l’attaccante classe 2009 Barnett. "Gara strana: primi due set molto male, poi c’è stata una reazione nervosa. Loro hanno fatto la partita della vita e meritano tanti complimenti: sono stati davvero bravi", sostengono dalla Mazzoni. Sorpassare San Miniato non sarà semplice. G. B.