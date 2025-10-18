Acquista il giornale
Volley Serie D femminile: il secondo turno

Aglianese, al PalaCapitini sfida al Greve in Chianti. Buggiano per il secondo acuto col Montelupo.

di GIANLUCA BARNI
18 ottobre 2025
L’Upv Buggiano

Dopo il debutto, si torna in campo. Le cinque compagini pistoiesi di serie D giocheranno sabato 18 ottobre. Nel girone C di D femminile, il Volley Aglianese del duo Cesarini-Pollicino riceverà la visita del Giotti Vittoria Greve in Chianti, dalle 18 al Pala Capitini di Agliana; il Pistoia Volley La Fenice sarà di scena, dalle 21.15, alla palestra Fois di Firenze con il Volley Academy Toscana, mentre allo stesso orario, ma al Pala Spadoni di Borgo a Buggiano, la Lavachiara sfiderà la Bimont Pallavolo Giovanile Montelupo. Nel girone B di D maschile, la Zona Mazzoni Pieve Volley affronterà il Firenze Volley, dalle 18 alla palestra Anna Frank di Pistoia, e al medesimo orario l’Avis Volley scenderà in campo al Pala Dream Volley di Pisa contro i locali. Nessun problema di formazione per Lavachiara Buggiano, Zona Mazzoni Pieve Volley e Avis Volley. Più complicata la situazione ad Agliana.

"Lamentiamo due pedine di grande importanza ferme ai box: la centrale Ester Magi, che purtroppo si è rotta il crociato in allenamento (torneo finito: tra i 6 e i 9 mesi per il pieno recupero, nda), e la palleggiatrice Sara Maceo, influenzata – ci rende edotti Daniele Pollicino –. Il gruppo, comunque, è fenomenale: senza prime donne, molto attento e, se pur giovane, agguerrito. Al momento ci vorrebbe un po’ di acqua santa".

"La squadra sta bene – fa sapere da casa-Fenice, il dirigente Maurizio Lucchesi –. Il problema è allenarsi bene, perché la palestra Cino da Pistoia è chiusa per lavori. E noi dovremmo allenarci lì due volte a settimana".

G. B.

© Riproduzione riservata

