Volley Serie D femminile: il secondo turno

Dopo il debutto, si torna in campo. Le cinque compagini pistoiesi di serie D giocheranno sabato 18 ottobre. Nel girone C di D femminile, il Volley Aglianese del duo Cesarini-Pollicino riceverà la visita del Giotti Vittoria Greve in Chianti, dalle 18 al Pala Capitini di Agliana; il Pistoia Volley La Fenice sarà di scena, dalle 21.15, alla palestra Fois di Firenze con il Volley Academy Toscana, mentre allo stesso orario, ma al Pala Spadoni di Borgo a Buggiano, la Lavachiara sfiderà la Bimont Pallavolo Giovanile Montelupo. Nel girone B di D maschile, la Zona Mazzoni Pieve Volley affronterà il Firenze Volley, dalle 18 alla palestra Anna Frank di Pistoia, e al medesimo orario l’Avis Volley scenderà in campo al Pala Dream Volley di Pisa contro i locali. Nessun problema di formazione per Lavachiara Buggiano, Zona Mazzoni Pieve Volley e Avis Volley. Più complicata la situazione ad Agliana.

"Lamentiamo due pedine di grande importanza ferme ai box: la centrale Ester Magi, che purtroppo si è rotta il crociato in allenamento (torneo finito: tra i 6 e i 9 mesi per il pieno recupero, nda), e la palleggiatrice Sara Maceo, influenzata – ci rende edotti Daniele Pollicino –. Il gruppo, comunque, è fenomenale: senza prime donne, molto attento e, se pur giovane, agguerrito. Al momento ci vorrebbe un po’ di acqua santa".

"La squadra sta bene – fa sapere da casa-Fenice, il dirigente Maurizio Lucchesi –. Il problema è allenarsi bene, perché la palestra Cino da Pistoia è chiusa per lavori. E noi dovremmo allenarci lì due volte a settimana".

G. B.