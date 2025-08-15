Volley Serie D femminile. Valdimagra punta a un ruolo da protagonista. Rossini capitano, Michelucci torna in campo

Sta prendendo forma la nuova formazione del Valdimagra Volley che parteciperà al campionato di Serie D femminile. Tante le conferme per un gruppo che si candida come una delle protagoniste della prossima stagione che inizierà ad ottobre. La prima tra tutte è stata quella di Agnese Rossini, classe 2006 alla tredicesima stagione in maglia rossoblù e che vestirà ancora la fascia da capitano, portando la propria esperienza al servizio della squadra. Continueranno a far parte della squadra anche Anna Parentini, palleggiatrice 2006, Vittoria Cesqui, schiacciatrice 2005 con esperienze anche nel campionato toscano, Emily Guidi, libero 2006, cresciuta nel settore giovanile valligiano, Valeria Stribu, libero 2007, Michelle Posati opposto 2007. Virginia Mazzocca, centrale 2006 e Michela Salvi, schiacciatrice 2009 proveniente dal vivaio. Stessa sorte anche per Alessia Lucatelli, palleggiatrice classe 2009 (nella foto), che è partita dal minivolley per approdare in prima squadra. Confermata anche Sara Pedrelli, opposto classe 2006, che ricoprirà anche il ruolo di allenatrice nell’S3 e nell’U12. Giorgia Michelucci, opposto 2005, dopo un anno di stop per dedicarsi agli studi rientrerà in gruppo.

La prima novità porta il nome di Sophia Orlanducci, centrale classe 2007, alta più di 180 cm e proveniente dalla Pallavolo Futura dove ha partecipato nella scorsa stagione sia al campionato U18 che ai campionati di Prima Divisione e Serie C. L’altro volto nuovo è quello della schiacciatrice classe 2008 Emma Della Bona, prelevata dalla Robur Massa dove ha partecipato al campionato Under18 e di Serie D. A Santo Stefano Magra farà parte della rosa dell’U18, oltre a dare una mano anche nel campionato maggiore.

Ilaria Gallione