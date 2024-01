Volley Serie D. Futura all’esame della capolista. Rainbow, match da tre punti

Match complicato per la Pallavolo Futura che nella decima giornata del campionato di serie D maschile, incontrerà la prima della classe Admo Volley. Teatro della sfida sarà la palestra di Ceparana dove oggi alle 18 le due formazioni si daranno battaglia per accaparrarsi l’intera posta in palio. Tra gli spezzini saranno indisponibili Iani, Catena, Tartarini e Steni. "Il morale dei ragazzi è buono - afferma coach Botti - e in settimana ci siamo allenati bene. Speriamo di fare una bella prestazione, sfruttando il fattore del campo, contro un avversario di alto livello". A completare il turno saranno: Cus Genova-Alassio, Rapallo-Villaggio, Sabazia-Albisola, Sant’Antonio-Colombo, M.R. S. Sabina-Acli S. Sabina. Appuntamenti domenicali per le protagoniste del campionato di volley femminile di serie D. Il Lunezia affronterà domani alle 19.30 il Volley Scrivia al ’PalaBologna’. Coach Menconi schiererà l’Under 16 al completo con la sola eccezione della banda-opposto Aldovardi che andrà a rinforzare la C. Turno agevole per la Rainbow Volley La Spezia che domani, alle 20 ospiterà al palazzetto di Vezzano Ligure il Paladonbosco, penultimo in classifica. Assente il centrale Rossi. Di seguito le altre gare dell’11ª giornata: Tigullio-Audax Quinto, Carasco-Genova Volley e Normac- Cus.

Ilaria Gallione