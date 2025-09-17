Volley - Serie D. L’Avis ci riprova. Ecco il roster per l’avventura

Dopo la non brillante esperienza precedente, con coach Martino Frangioni alla guida sei anni fa, l’Avis Volley Pistoia ci riprova. Acquisiti i diritti del campionato di serie D, la squadra della presidente Galigani proverà a far bene in categoria. Intanto, stavolta toccherà all’ex allenatore del Pistoia Volley La Fenice Cristiano Testi la direzione della formazione. Compagine nella quale sono stati confermati in cabina di regia Francesco D’Oronzo e Leonardo Espinoza Milianti, gli opposti Luisito Musai e Tommaso Ulivi, la banda Lorenzo Margarone, i centrali Alessio Iancu e Emanuele Magnolfi, i liberi Cristian Guarducci e Lorenzo Cedrola. Quali volti nuovi, ecco gli attaccanti Andrea Tiso, ex Pieve a Nievole e già tecnico del vivaio della Fenice, Dimitri Arruda Magrini e Francesco D’Onofrio, i centrali Kevin Tocchini e Federico Bailoni e il libero Francesco Salis. Un gruppo che proverà a centrare la salvezza, unico obiettivo stagionale. Inoltre, Testi rivestirà il ruolo di responsabile tecnico del gruppo under 19. Allenatore di terzo grado – terzo livello giovanile, Testi porta con sé una solida esperienza maturata sia nel settore maschile che femminile, distinguendosi per la capacità di valorizzare i giovani talenti e per una visione tecnica moderna. Nel maschile, ha conquistato tre titoli territoriali (due con l’Under 16 e U18 dei Lupi Santa Croce, uno con l’U18 femminile della Folgore San Miniato) e un titolo regionale U18 maschile sempre con Santa Croce.

G.B.