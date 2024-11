VOLLEY serie d. Match casalinghi per Vdm e Colombiera

Nel campionato di volley maschile serie D si disputerà il 6° turno con il Vdm La Spezia Steel che ospiterà l’Admo Lavagna al ’PalaConti’ questo pomeriggio alle 18. Match interno anche per il Volley Colombiera attesa ad una sfida proibitiva Sul campo dell’Acli Santa Sabina. La sfida sarà in programma alla palestra di Ameglia stasera alle 21. Impegno complicato anche per la Pallavolo Futura impegnata in esterna contro il Psm Rapallo, seconda forza del girone, stasera alle 21 alla ’Casa della Gioventù’. Sul versante femminile (Serie D) nella 7ª giornata la capolista Rainbow Volley La Spezia cercherà di confermare la propria leadership contro il Volleyscrivia alla palestra dei Prati di Vezzano domani alle 19.00. Impegno domenicale anche per la vicecapolista Volley Colombiera che alla palestra di Ameglia ospiterà l’Audax Quinto alle 20. Oggi, invece, scenderà in campo il Santo Stefano Magra contro il Paladonbosco Pallavolo Genova che l’attenderà a Sampierdarena oggi alle 18.

Ilaria Gallione