Volley Serie D. Pieve e Saturno: colpacci in trasferta

Nei campionati di Serie D di volley, il bilancio è appena positivo per le reggiane.

Ecco i risultati del sesto turno maschile: nel girone A, Volley Tricolore-Busseto 0-3 (23-25 17-25 15-25), A.R. System Parma-Scandiano 3-0 (25-13 25-16 25-22), PiaceVolley-Pieve 0-3 (18-25 20-25 21-25), Naytes Vaneton Interclays-Circ. Inzani Parma 0-3 (23-25 19-25 16-25). Pieve è seconda a un punto dalla prima. Nel girone B, Quivolley Quistello-B.R.V. Almet 0-3 (19-25 20-25 16-25), con l’Almet quinta in graduatoria.

Per le ragazze si è disputata invece la quinta giornata. Nel girone A, Circ. Minerva Pr-L’Arena 3-1 (25-18 20-25 25-14 25-15), R.P.F.-Sangio Pode 0-3 (18-25 16-25 21-25), Pol. Coop. Parma-Fortlan Dibi 0-3 (18-25 23-25 23-25), Vaneton Limpia-Sport Club Parma 3-1 (25-16 29-27 23-25 25-12). La Fortlan Dibi è seconda a tre punti dal Circolo Minerva, la Limpia è quarta a meno cinque. Nel girone B, Soliera 150-Saturno Guastalla 0-3 (16-25 18-25 20-25), Ama San Martino-Everton 3-0 (30-28 25-22 25-18) con un primo set interminabile: Mondial Quartirolo-Renusi Fabbrico 1-3 (23-25 25-22 19-25 17-25). Polisportiva 4 Ville (8)-Poliespanse Correggio (9) si gioca domani sera alle 21 a Villanova di Modena. In classifica, Fabbrico è seconda a due punti dalla prima, Guastalla terza, Correggio quarta ma con una gara in meno.

c.l.