Volley serie d. Rainbow ha l’occasione di allungare in vetta

Il calendario di Serie D femminile proporrà un 14° turno abbordabile per le tre squadre spezzine. La prima a scendere in campo sarà la capolista Rainbow nel match contro il fanalino di coda Spazio Sport oggi alle 17 a Pontedecimo. Trasferta genovese anche per la vicecapolista Colombiera contro la Serteco (nona in classifica) oggi alle 18. Appuntamento casalingo invece per il Santo Stefano che affronterà il Vollescrivia, quinta forza del girone, stasera alle 21 al ’PalaConti’.

Altre gare: Carasco-Audax, Nomac-Cogovalle e Cus-Paladonbosco.

In D maschile si disputerà la penultima fatica del campionato. Oggi alle 18 la Futura alla palestra di Ceparana proverà a superare il Psm Rapallo per tentare di assicurarsi un posto nei playoff. Il Colombiera, che si è già assicurato l’obiettivo, sarà impegnato contro l’Acli Santa Sabina, quarto posto in classifica, domani a Genova Quarto alle 17.30. Sempre domani la Vdm Steel alle 16 ospite dell’Admo Lavagna. L’altra sfida è Cus Genova-Villaggio.

Ilaria Gallione