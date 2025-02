VOLLEY SERIE D. Rainbow-Santo Stefano derby di alta classifica

Occhi puntati in Serie D femminile sul derby di alta classifica tra la capolista Rainbow La Spezia e il Santo Stefano Magra, terza forza del girone. La palestra di Prati di Vezzano, domani alle 19, si riempirà di pubblico per seguire il match clou della 15ª giornata. Appuntamento casalingo per il Volley Colombiera che contro la Scuola di Pallavolo Carasco cercherà di difendere la seconda piazza domani sera alle 20 alla palestra di Ameglia. Nel campionato di volley di Serie D maschile si disputerà l’ultima giornata della regular season, per poi dare il via alla fase di playoff e playout. Il Volley Colombiera, ancora in corsa per la prima posizione, ospiterà stasera alle 21 al palazzetto di Ameglia l’Admo Lavagna. Trasferta per la Pallavolo Futura che farà visita a Chiavari alla prima della classe Adc Villaggio domani alle 20. Gara interna per la Vdm La Spezia Steel che al ’PalaConti’ sarà impegnata contro il Cus Genova oggi alle 18.

Ilaria Gallione