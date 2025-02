Volley serie d. Sei anticipi, due sono big match

Dopo la sosta, riprendono oggi i campionati di volley regionali e in particolare per la nostra pallavolo stasera ci sono sei anticipi, tutti di Serie D. Le squadre reggiane di Serie B, C e altre di D giocano domani.

Tra i maschi, 17ª giornata, c’è addirittura un incrocio di derby ed entrambi di alta classifica: nel girone A, infatti, alle 21,15, al Palestrone di via Longarone il Volley Scandiano (seconda a 40 punti) affronta la Naytes Vaneton Interclays (quinta a 32). Alla palestra Rinaldini di scena Pieve (sesta a 31) contro Everton (seconda a 40).

Nel girone C, a Ravenna, si affrontano due squadre alla pari a punti 16: la locale Consar contro il MoRe Volley. Tra le ragazze si gioca solo nel girone A: alla palestra Pertini alle 21, gara molto dura per la Vaneton Limpia Mentani (4) che affronta la Vap Piacenza (21). Equilibrio ci si attende a Piacenza alle 21 da Libertas San Paolo (25)-L’Arena (30), mentre più facile pare la trasferta della Jovi (24) che alle 21,15 gioca a Fiorenzuola sul terreno Pavidea (3).