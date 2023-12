Volley - Serie D. Successo importante per Bottegone a Firenze. Colpaccio di Buggiano

Progetto Volley Bottegone e AM Flora Buggiano vittoriose rispettivamente 3-0 (11, 18, 16) a Firenze con il Bisonte e 3-2 (17-25, 23-25, 25-18, 25-17, 15-12) a Capannori con la Nottolini nel girone B del torneo di serie D donne, Aglianese k.o. 3-0 (22, 20, 18) in casa contro Rosignano Solvay nel girone C. Brutto scivolone del Delfino Pescia, 3-0 (13, 16, 22), a Livorno con il Borgo Rosso, nel girone B di D maschile. Bottegone quarto in graduatoria a quota 23, Buggiano undicesimo a 10; Aglianese terz’ultima a 7; Delfino fanalino di coda a 3. "Abbiamo giocato bene, meritando il bottino pieno – sottolinea il diesse di Bottegone, Luigi Speciale –. Ora prepariamoci all’ultima gara del 2023, cercando di chiudere l’anno con un successo confortante. All’inizio del 2024 avremo subito 2 gare toste". "Abbiamo conquistato un’affermazione emozionante, violando in rimonta il difficile campo della Nottolini – fanno sapere dall’ambiente borghigiano –. In questo modo abbiamo avvicinato il gruppetto di Porcari, Pantera, System e Volley Art, adesso avanti di una sola lunghezza". La neo allenatrice capo Pellegrini ha dato la scossa.