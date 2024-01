VOLLEY - SERIE D. Tutte sconfitte le squadre nostrane

Il record negativo: quattro k.o. in altrettante gare. Panettoni tardivi e indigesti per le formazioni pistoiesi di serie D. Il 12° turno d’andata femminile e l’8° maschile hanno visto infatti gli scivoloni di Bottegone, Buggiano, Agliana e Pescia. Nel girone B di D donne, il Progetto Volley Bottegone s’inchina 3-1 (25-22, 19-25, 25-23, 26-24) all’Ariete Prato: ora è quarto in classifica con 26 punti, a -4 dal vertice (Cerretese). Cade con onore 3-1 (25-13, 26-24, 23-25, 25-14) a Cerreto Guidi, l’AM Flora Buggiano, nona a quota 13. Nel girone C di D donne, nuovo stop per l’Aglianese (3-1; 25-21, 11-25, 25-16, 25-18) in casa con lo Jenco Volley School: le neroverdi scendono all’ultimo posto della graduatoria con 7 punti. Nel girone B di D uomini, cede 3-0 (18, 23, 17) a Pisa con il Dream Team Pisa Migliarino il Delfino Pescia, che rimane fanalino di coda a 3. "Non siamo stati continui – ammette il diesse di Bottegone, Luigi Speciale –: dobbiamo lavorare su quest’aspetto". "Buona prova delle nostre ragazze in casa della prima della classe" commentano dall’ambiente borghigiano. "Partita giocata bene. Purtroppo durante i set abbiamo avuto momenti di buio", l’analisi di coach Lazzarini dell’Aglianese.