Volley - Serie D. Volley Aglianese. Definito il roster. Iozzelli è la leader

È nato il nuovo Volley Aglianese. Il direttore sportivo Fabio Galeotti, di comune accordo coi consiglieri neroverdi e i nuovi allenatori Flavio Cesarini e Daniele Pollicino, ha allestito la rosa-giocatrici che affronterà il campionato di serie D regionale nella prossima stagione. La prima squadra neroverde potrà contare sulle palleggiatrici Teresa Risaliti (foto), classe 2006 confermata, e Sara Maceo (2007), montecatinese di scuola Nottolini; sui liberi Agnese Barni, 2006 confermata, e Matilde Migliorini, esperienze anche al Blu Volley Quarrata, ma il cui cartellino è del San Michele Firenze; sulle centrali Ester Magi, del 2008 confermata, Ginevra Bonacchi, 2006 prelevata dalla Prima Divisione, e Chiara Santini, 2010 aggregata dall’Under 16, la giocatrice più giovane con i suoi 14 anni appena; sulle attaccanti Rebecca Vettori, 2008 confermata, Sara Geri, pistoiese del 2006 ex Prato in serie B2 nazionale, Vittoria Iozzelli, pistoiese del 1997, ex Porcari, l’atleta con maggiore esperienza, Elena Assilli, 2007 giunta dai 29 Martiri Prato, e Adele Marra, 2005 aggregata dalla compagine di Seconda Divisione. Una formazione giovane e con pallavoliste prevalentemente cresciute nel florido vivaio aglianese. "La 13esima e 14esima atleta saranno convocate di partita in partita dal vivaio", Fabio Galeotti dixit. In sostanza, si darà vita a una nuova metodologia di lavoro: i due tecnici alla pari (non più capo allenatore e assistente), Cesarini e Pollicino, di volta in volta decideranno chi portare in partita delle più piccole.

G.B.