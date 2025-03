Volley, sfida al palasport. 4 Torri continua la scalata

Con una classifica del girone B della serie B maschile molto corta, la 4 Torri ci prova, cercando di avvicinarsi ancora alla zona playoff. Serve però non farsi sorprendere oggi pomeriggio alle 17,30 dal Casalserugo Pallavolo, che arriva al palasport per giocare l’ottava di ritorno.

La 4 Torri, sul proprio campo ha girato bene: cinque vittorie su cinque nel 2025, con Bobby De Marco in panchina. Nelle trasferte invece la squadra non è riuscita ad esprimersi al meglio. Oltre alla vittoria oggi serve dunque convincere ancora da questo punto di vista: ritmo e continuità.

Il Casalserugo è formazione impegnata nella lotta salvezza e proprio in quest’ottica ha ottenuto due importanti vittorie (delle quattro complessive stagionali) negli ultimi tre incontri: prima il 3-0 inflitto al Volley Treviso e poi il 3-1 di domenica scorsa al SloVolley.

Nella 4 Torri ancora ai box Michael Zanni: si va verso la conferma del sestetto della settimana scorsa, in cui però potrebbe rientrare Aprile, che ha recuperato dal suo problema fisico. Queste le parole di coach De Marco: "Il Casalserugo è reduce da una bella vittoria ed è in zona calda, per cui giocheranno sicuramente con il coltello tra i denti, ben motivati. Noi veniamo da una buona settimana di allenamenti e, come sempre, dovremo fare il massimo per poter continuare a crederci".