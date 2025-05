Volley: sfide decisive nei play-off di Serie C e D maschile e femminile

Nel volley, giorni decisivi per le promozioni dai play-off di Serie C maschile, C femminile e Serie D maschile, con ancora cinque squadre in lizza, tutte in semifinale.

In Serie C maschile, l’Ama San Martino ha sconfitto per 3 a 2 (29-31 25-15 25-18 22-25 15-13) la Pietro Pezzi Ravenna e proprio stasera alle 21 gioca la gara di ritorno in Romagna con l’obbligo di vincerla. Il Mo-Re Volley gioca invece venerdì alle 20 in casa (Pala Anderlini di Modena) con Bastiglia, ritorno il 4 giugno.

In C femminile, dura sconfitta per la Saturno Guastalla in casa contro il Cus Parma che s’impone 3 a 0 (21, 15, 18). Domani il ritorno con l’obbligo vincere almeno 4 set; non facile, ma nel turno precedente ci è riuscita.

In Serie D maschile, dove è prevista la bella, dopodomani l’Everton è in trasferta contro Modena Est alle 21,30. Alla Rinaldini si gioca il 4 giugno, eventuale bella il 6. Scandiano, contro Soliera, ha invece la bella in casa: venerdì in via Longarone alle 21,30, a Soliera il 4 alle 21,15 ed eventuale gara-3 il 6.