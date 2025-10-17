Volley show: Il Bisonte super, Savino ko. E domenica il derby del Pala BigMat

Turno ricco di sorprese per le due ‘fiorentine’ in A1: Il Bisonte vince in casa al tie-break su Macerata dopo aver perso i primi due set mentre la Savino Del Bene è sconfitta a Cuneo per 3-0.

È festa grande per le bisontine che, dopo il 3-2 di domenica a Pesaro col Vallefoglia, tornano al successo in casa (20-25, 18-25, 25-22, 25-20, 15-11) dopo quasi un anno. In difficoltà nelle prime due frazioni, schiacciate delle ospiti sotto i colpi di una Kokkonen super (27 punti) e dalla prevedibilità di un attacco che si infrangeva sul muro, dal terzo set in poi sono state bravissime a rialzare la testa costringendo le arancionere alla resa al termine di un tie-break drammatico nel quale, dopo l’11-3 iniziale si sono fatte rimontare sino al 12-11 prima del rush finale. Bene il tecnico Chiavegatti che ha ruotato quasi tutta la panchina; ottime per come hanno reagito Knollema (25, 2 muri), eletta Mvp del match per la seconda volta consecutiva, Bukilic (17, 2), Tanase (11, 2 e 1 ace) e Malesevic (10, 3).

Clamorosa sconfitta, invece, per Scandicci (25-19, 25-10, 26-24), dominato dalle piemontesi soprattutto in attacco e a muro (14-4), come testimonia anche il fatto che delle padrone di casa tre sono andate in doppia cifra: Pritchard, Mvp (18), Pucelj e l’ex Diop (14) mentre fra le ospiti solo Antropova con 18. Domenica prossima alle 17 al Pala BigMat c’è il derby: Savino Del Bene-Il Bisonte.

Franco Morabito