Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Volley
  4. Volley show: Il Bisonte super, Savino ko. E domenica il derby del Pala BigMat

Volley show: Il Bisonte super, Savino ko. E domenica il derby del Pala BigMat

Turno ricco di sorprese per le due ‘fiorentine’ in A1: Il Bisonte vince in casa al tie-break su Macerata...

di DOMENICO FRANCO MORABITO
17 ottobre 2025
Chiavegatti, bravo anche nella gestione dei cambi

Chiavegatti, bravo anche nella gestione dei cambi

XWhatsAppPrint

Turno ricco di sorprese per le due ‘fiorentine’ in A1: Il Bisonte vince in casa al tie-break su Macerata dopo aver perso i primi due set mentre la Savino Del Bene è sconfitta a Cuneo per 3-0.

È festa grande per le bisontine che, dopo il 3-2 di domenica a Pesaro col Vallefoglia, tornano al successo in casa (20-25, 18-25, 25-22, 25-20, 15-11) dopo quasi un anno. In difficoltà nelle prime due frazioni, schiacciate delle ospiti sotto i colpi di una Kokkonen super (27 punti) e dalla prevedibilità di un attacco che si infrangeva sul muro, dal terzo set in poi sono state bravissime a rialzare la testa costringendo le arancionere alla resa al termine di un tie-break drammatico nel quale, dopo l’11-3 iniziale si sono fatte rimontare sino al 12-11 prima del rush finale. Bene il tecnico Chiavegatti che ha ruotato quasi tutta la panchina; ottime per come hanno reagito Knollema (25, 2 muri), eletta Mvp del match per la seconda volta consecutiva, Bukilic (17, 2), Tanase (11, 2 e 1 ace) e Malesevic (10, 3).

Clamorosa sconfitta, invece, per Scandicci (25-19, 25-10, 26-24), dominato dalle piemontesi soprattutto in attacco e a muro (14-4), come testimonia anche il fatto che delle padrone di casa tre sono andate in doppia cifra: Pritchard, Mvp (18), Pucelj e l’ex Diop (14) mentre fra le ospiti solo Antropova con 18. Domenica prossima alle 17 al Pala BigMat c’è il derby: Savino Del Bene-Il Bisonte.

Franco Morabito

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su