Volley. Si alza il sipario sulla giovane realtà. ICaRe Cavriago

Evento ufficiale per la Polisportiva ICaRe, giovane e dinamica realtà di Cavriago pronta per la nuova stagione agonistica. Dalla prima divisione del volley al campionato nazionale di B2 il salto è notevole, ma la società della presidentessa Valentina Tinterri si è già distinta nelle amichevoli disputate in pre-season.

Oggi alle 17 alla Decathlon di via Piemonte si alzerà il sipario sulla squadra di pallavolo femminile e su quella di basket maschile, militante in Divisione Regionale 2. Proprio quest’anno Decathlon e Polisportiva ICaRe hanno siglato una partnership non limitata alla pura sponsorizzazione tecnica.

ARBOR. Non disputa campionati nazionali, ma la storica società reggiana ha ripreso la sua attività giovanile e senior, con ben nove squadre (145 ragazze) al via dei diversi campionati federali e non, oltre a una cinquantina di bambine iscritte ai centri di minivolley.

Ecco le squadre iscritte ai campionati Fipav e Csi: Debuttanti e Allieve, allenate da Elena Bondavalli; Under 13 (all. Umberto Lusuardi); Under 14, Under 16 e Top Junior guidate da Mauro Porracchio; Misto (all. Riccardo Caraffi); Seconda Divisione, con in panchina di Gabriele Ruozzi; Prima Divisione, allenata da Matteo Badodi e Francesco Guzzi.

A queste si aggiunge il minivolley, affidato a Elena Bondavalli, Mauro Porracchio e Maria Cristina Davoli.