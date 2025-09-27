Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Volley
  4. Volley. Si alza il sipario sulla giovane realtà. ICaRe Cavriago

Volley. Si alza il sipario sulla giovane realtà. ICaRe Cavriago

Oggi la presentazione ufficiale. L’Arbor ha ripreso la sua. attività giovanile e senior:. ecco tutte le squadre.

di Redazione Sport
27 settembre 2025
Valentina Tinterri, presidentessa dell’ICaRe Cavriago

Valentina Tinterri, presidentessa dell’ICaRe Cavriago

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

Evento ufficiale per la Polisportiva ICaRe, giovane e dinamica realtà di Cavriago pronta per la nuova stagione agonistica. Dalla prima divisione del volley al campionato nazionale di B2 il salto è notevole, ma la società della presidentessa Valentina Tinterri si è già distinta nelle amichevoli disputate in pre-season.

Oggi alle 17 alla Decathlon di via Piemonte si alzerà il sipario sulla squadra di pallavolo femminile e su quella di basket maschile, militante in Divisione Regionale 2. Proprio quest’anno Decathlon e Polisportiva ICaRe hanno siglato una partnership non limitata alla pura sponsorizzazione tecnica.

ARBOR. Non disputa campionati nazionali, ma la storica società reggiana ha ripreso la sua attività giovanile e senior, con ben nove squadre (145 ragazze) al via dei diversi campionati federali e non, oltre a una cinquantina di bambine iscritte ai centri di minivolley.

Ecco le squadre iscritte ai campionati Fipav e Csi: Debuttanti e Allieve, allenate da Elena Bondavalli; Under 13 (all. Umberto Lusuardi); Under 14, Under 16 e Top Junior guidate da Mauro Porracchio; Misto (all. Riccardo Caraffi); Seconda Divisione, con in panchina di Gabriele Ruozzi; Prima Divisione, allenata da Matteo Badodi e Francesco Guzzi.

A queste si aggiunge il minivolley, affidato a Elena Bondavalli, Mauro Porracchio e Maria Cristina Davoli.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su